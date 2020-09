UNICT – Lezioni, didattica mista e prenotazioni: tutti i dettagli per l’anno accademico 2020/21

Le lezioni dell'Università di Catania ripartono il 5 ottobre, nel rispetto dei dovuti accorgimenti anti-Covid. Tutti i dettagli sulla didattica mista e sul sistema di prenotazione online.

La didattica dell’Ateneo catanese riparte dal 5 ottobre con modalità mista: le lezioni potranno essere seguite sia in presenza, con opportuna prenotazione, che attraverso la piattaforma MS Teams. Le lezioni in presenza verranno impartite dai docenti in un’aula del dipartimento d’interesse o in un’altra struttura universitaria ritenuta idonea ad accogliere gli studenti nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie per la prevenzione del contagio.

Il calendario delle lezioni

Il calendario delle lezioni di ciascun corso di studi viene pubblicato sul sito del dipartimento di afferenza ed è associato all’applicativo per la prenotazione settimanale del posto in aula. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Consultando il sito web del proprio dipartimento, inoltre, è possibile prendere visione dei codici d’accesso alle classi virtuali della piattaforma Teams. Tutte le lezioni verranno registrate e rimarranno disponibili per almeno tre mesi.

Come prenotare un posto in aula

Il sistema di prenotazione sarà attivo a partire dal primo ottobre; sarà possibile usufruirne consultando l’opportuna voce “Prenotazione lezioni in aula” accessibile dal menù generale del Portale Studenti.

La prenotazione procederà su base settimanale: per la prima settimana è possibile prenotarsi da giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre per assistere alle lezioni previste dal 5 al 10 ottobre. A partire dalla seconda settimana, le prenotazioni si aprono il lunedì e si chiudono il mercoledì per assistere alle lezioni della settimana successiva (ad esempio prenotazione da lunedì 5 ottobre a mercoledì 7 ottobre per le lezioni del 12-17 ottobre; da lunedì 12 ottobre a mercoledì 14 ottobre per le lezioni del 19-24 ottobre).

Una volta effettuata la prenotazione, assegnata sino alla concorrenza massima dei posti (tra il 40% e il 60% della capienza ordinaria), lo studente riceverà una e-mail di conferma. Anche in caso di cancellazione della prenotazione, fondamentale per lasciare spazio ad altri studenti interessati e per le attività di “contact tracing”, verrà inviata una e-mail confermativa. Al momento della prenotazione, lo studente verrà associato a tutte le erogazioni settimanali del medesimo insegnamento.

Qualora i posti in aula risultassero esauriti, verrà data agli studenti la possibilità di avere accesso prioritario alle prenotazioni per la settimana successiva: il loro nome verrà collocato in cima all’elenco dei prenotati per la settimana seguente. Se dal momento della prenotazione al momento in cui svolge effettivamente la lezione, intervengono fatti che sconsigliano la partecipazione (stato influenzale, contatti con persone contagiate, viaggi), lo studente è tenuto ad astenersi dall’ingresso in aula.