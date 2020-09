Stasera in TV: in onda “L’ultimo samurai” e “Il Signore degli Anelli”

Inizio settimana non proprio energico? L'autunno si fa sentire? Ecco qualche consiglio per rimanere a casa e godersi un po' di TV.

The Foreigner [Italia 1, ore 21.20]: L’umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, è costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua amata figlia dopo il fallimento del sistema giudiziario.

Guardians [Mediaset 20, ore 21.04]: Durante la guerra fredda, la Russia è minacciata da forze soprannaturali. L’organizzazione segreta “Patriot” comincia a sperimentare alterazioni del DNA di alcuni supereroi per difendere la madrepatria…

C’era una volta il west [Rai Movie, ore 21.10]: Primo film della trilogia di cui fanno parte Giu’ la testa e C’era una volta in America. Tre killer vengono uccisi da un misterioso straniero soprannominato “armonica”.

Ex militare accetta di andare in Giappone a istruire soldati. Coinvolto in una battaglia contro un gruppo di samurai contro le politiche dell’imperatore, viene catturato. Nel villaggio dei samurai comincia ad apprezzare la loro cultura e si innamora della moglie di uno dei samurai che lui stesso ha ucciso.