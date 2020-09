Stasera in TV: in onda X Factor 2020 e “Final Destination 5”

L'autunno ti fa venir voglia di stare a casa davanti alla tv? La programmazione tv di questo venerdì autunnale offre film e programmi per tutti i gusti. Ecco cosa vi consigliamo.

Tale e Quale Show [Rai 1, ore 21:25]: la seconda puntata di uno dei programmi più famosi della Rai. I 10 concorrenti saranno protagonisti di nuove ed incredibili trasformazioni. Alla conduzione, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, come sempre c’è Carlo Conti. Ai giudici, Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Carlo Panariello si aggiunge il giudice speciale per una puntata, l’attore Lino Guanciale.

Freedom 2020 [Italia 1, ore 21:25]: in questo programma Roberto Giacobbo accompagna il telespettatore in un viaggio alla ricerca della conoscenza, caratterizzato dal desiderio costante di andare oltre per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Nella puntata di stasera Roberto Giacobbo il programma si occuperà di storia rimasta segreta per anni: all’interno di un monte a 50 chilometri da Roma, il Soratte. Al suo interno si cela un immenso bunker voluto da Mussolini e utilizzato dal comando nazista come rifugio, durante l’avanzata delle truppe alleate. Si parlerà, inoltre, anche della Sardegna, dell’architetto che ha costruito la prima piramide in Egitto e, infine, della mitica Route 66 negli Stati Uniti.

X Factor – Audizioni [TV8, ore 21:30]: dopo il grande successo della prima puntata delle audizioni, tornano stasera le audizioni degli aspiranti musicisti. A condurre sarà sempre Alessandro Cattelan e a giudicare i talenti ci saranno i nuovi giudici Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Final Destination 5 [Italia 2, ore 21:10]: si tratta della quinta pellicola della serie di film horror diretto da Steven Quale. Si tratta del prequel del primo film. In questo capitolo della serie Sam Lawton, in autobus con i colleghi, ha la premonizione di una sconvolgente sciagura: un ponte che crolla, uccidendo lui e tante, troppe persone che si trovano assieme su quello stesso ponte.