Stasera in TV: “The War – Il pianeta delle scimmie”

Ecco alcune delle proposte selezionate da LiveUnict da guardare stasera in TV.

Nella tana dei lupi [Rai 4, ore 21:20]: Rapine a mano armata a Los Angeles in un solido action con Gerard Butler. Una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori.

Zero il folle (Musica) [Canale 5, ore 21:20]: Trentaduesima edizione del tour di Renato Zero.

The War – Il pianeta delle scimmie [Italia 1. ore 21:30]: Woody Harrelson nel sequel di “Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie”. Una divisione di soldati, guidati dal Colonnello, vuole catturare Cesare, il geniale leader delle scimmie.

I magnifici sette [Nove, ore 21:25]: Il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

Un’estate a Maiorca [Rai Premium, ore 21:20]: ll tedesco Nico Korner, separato da anni, si trasferisce a Maiorca per gestire un ristorante con la nuova compagna. Sull’isola arriva da Berlino l’ex moglie per finalizzare il divorzio. Niente però andrà come previsto, sconvolgendo l’equilibrio di tutti.