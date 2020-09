UNICT – Professioni sanitarie: pubblicati gli ammessi per scorrimento

Unict pubblica le liste degli ammessi per scorrimento nei corsi di laurea in Professioni Sanitarie per l'anno 2020/2021. Di seguito le liste complete.

L’Università di Catania rende nota la pubblicazione in data odierna, 25 settembre 2020, delle graduatorie di scorrimento per l’ammissione ai corsi di laurea triennale in Professioni Sanitarie. Di seguito, si pubblicano le graduatorie di scorrimento. Si ricorda che gli ammessi avranno tempo fino al 30 settembre per confermare l’immatricolazione sul Portale Studenti e pagare la tassa di iscrizione di 156 euro. Eventuali posti in eccesso, invece, verranno resi disponibili per il ripescaggio.