Test Medicina 2020: oggi la pubblicazione degli elaborati

Il 25 settembre è la data prevista per la pubblicazione delle prove personali di ogni aspirante studente per quanto riguarda il test di ammissione a Medicina: ecco le informazioni utili.

È prevista per oggi la pubblicazione online degli elaborati dei candidati che hanno sostenuto il test di ammissione a Medicina lo scorso 3 settembre. Una volta resi accessibili online, gli aspiranti studenti potranno visionare il loro compito online e la scheda anagrafica in modo da avere l’effettiva conferma del punteggio ottenuto.

Come vedere gli elaborati

Per visionare il proprio elaborato e la scheda anagrafica sarà necessario all’area riservata del sito Universitaly. Questa possibilità potrebbe dare una visione più chiara sulla possibilità di ottenere un posto o meno per studiare Medicina. Infatti, lo scorso 17 settembre erano stati pubblicati solo i punteggi anonimi dei candidati e non tutti potrebbero essere riusciti effettivamente a risalire al proprio risultato.

Un esempio potrebbe essere quello degli studenti che hanno dimenticato il loro codice etichetta, ma più in generale la pubblicazione delle prove permette di avere una certezza in più sul punteggio ottenuto.

Test Medicina 2020: i prossimi step

Dopo aver preso visione del proprio compito e considerando che è già possibile sapere quali sono i punteggi minimi per accedere all’università, non resterà che attendere la graduatoria finale.

Infatti, il 29 settembre sarà pubblicata la graduatoria nazionale contenente i nominativi delle persone selezionate. Ancora una volta, per visualizzarla sarà necessario fare accesso al portale Universitaly, piattaforma interessata da tutte le principali attività legate all’ammissione a Medicina.