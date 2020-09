I luoghi nascosti di Catania aprono al pubblico: il programma de “Le vie dei tesori”

"Le vie dei tesori": in questa nuova edizioni i posti che potranno essere visitati saranno 20 e varieranno tra chiese, conventi, aree archeologiche, ex industrie, ville e palazzi.

“Le vie dei tesori” è un’iniziativa culturale promossa dal territorio siciliano che vede coinvolte molte città. Il festival si svolgerà dal 3 ottobre al 1° novembre e per partecipare bisognerà acquistare dei coupon disponibili online o presso gli info point con costi variabili in base alle proprie esigenze. Si consiglia di prenotare le passeggiate e i tour, causa covid-19, per evitare gli assembramenti.

Il festival durerà 5 weekend e vedrà coinvolte le aree archeologiche, i conventi e le chiese, le ville e i palazzi di Catania. Dopo la fase del lockdown, questo evento apre le porte alla cultura, alla rivalutazione di alcuni posti chiusi e che in occasione del festival riapriranno. La storia di Catania è una storia particolare segnata da terremoti ed eruzioni e questi eventi fanno in modo di farla rinascere rendendola ogni giorno sempre più bella e affascinante.

I luoghi: