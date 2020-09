Catania, casi di Coronavirus in due diverse scuole: al via quarantena

Il secondo istituto nel catanese che, a causa dell'accertamento di un caso positivo all'interno della scuola, è costretto a prendere provvedimenti.

Oggi, 24 settembre, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Livio Tempesta” di Catania avrebbero dovuto fare il loro ingresso a scuola dopo mesi ma, come si legge nell’avviso pubblicato sul sito della scuola, le attività didattiche non potranno ripartire – almeno per il momento – a causa di un caso accertato di positività al Covid-19 all’interno della scuola. Così sarà fino a nuova comunicazione.

Il Livio Tempesta non è il solo istituto che già, all’inizio dell’anno scolastico, si trova a dover fronteggiare questioni del genere: anche al liceo classico Cutelli uno studente è risultato positivo, motivo per cui la scuola è intervenuta immediatamente, predisponendo la quarantena per la classe dell’alunno e per i docenti.