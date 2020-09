UNICT – Sostegno: pubblicati i risultati dei test preselettivi

Ecco l'elenco dei candidati ammessi ai test successivi per il sostegno.

Questa mattina è stato pubblicato l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva per poter accedere ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Gli ammessi dovranno recarsi nelle aule indicate nei giorni 24, 29 settembre e 1 ottobre 2020 per svolgere i prossimi test.

I candidati dovranno pervenire nelle sedi indicate muniti di dispositivi di protezione (mascherina) e documento d’identità, codice fiscale e copia della ricevuta di pagamento della tassa per la partecipazione alle prove. Nel momento in cui il candidato verrà riconosciuto dovrà consegnare una certificazione Covid con copia del documento di riconoscimento in fronte e retro.