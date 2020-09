TFA Sostegno Catania: pubblicate sedi e distribuzioni dei candidati preselettiva

Tfa Sostegno Catania: pubblicata la lista delle sedi e la distribuzione dei candidati per il test preselettivo.

L’Università di Catania, tramite un avviso, rende note le sedi e la distribuzione dei candidati nelle aule di svolgimento dei test preselettivi per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (a.a. 2019/2020) che si terranno nei giorni 22, 24, 29 settembre e 1° ottobre 2020:

I candidati, debitamente muniti di mascherina chirurgica, saranno ammessi al test previa esibizione di un valido documento di identità personale e del codice fiscale; si raccomanda inoltre di portare con sé copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alle prove.

Al momento dell’identificazione, i candidati dovranno consegnare inoltre dichiarazione Covid debitamente compilata e sottoscritta, e copia fronteretro del documento di riconoscimento.