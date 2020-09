Test Medicina 2020: 6 candidati Unict tra i primi 100 punteggi più alti

Pubblicati i punteggi dei test d'ammissione per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Sono stati pubblicati sul sito www.universitaly.it – nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali – i punteggi del test d’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. I punteggi sono pubblicati in forma anonima.

I candidati che hanno sostenuto il test d’ingresso, lo scorso 3 settembre, sono stati 58.343, per 12.362 posti statali in graduatoria unica nazionale (11259 per medicina e 1.103 per odontoiatria). Gli idonei, quest’anno, sono 39.848, il 68,3% del totale. Il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è di 35,27.

Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,44, ed è stato registrato a Bergamo. La percentuale di idonei più alta è stata sempre registrata a Bergamo, l’80,56%. Il punteggio più alto è stato conseguito a Padova: 88,50. I primi 100 classificati sono concentrati in 37 atenei. Gli atenei con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono: Bologna (15), Insubria (9), Napoli Federico II (6), Torino (6) e Catania (6), Bergamo (5) e Milano (5).

Sarà possibile consultare i risultati nominali dal prossimo 25 settembre, insieme all’elaborato, al punteggio e al modulo anagrafica per ciascun candidato, nell’area riservata del portale Universitaly; la graduatoria nazionale di merito nominativa sarà pubblicata, invece, il prossimo 29 settembre.