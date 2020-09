Cover letter in inglese: esempi e frasi da usare

Come scrivere una cover letter in inglese? In questa guida, ti suggeriamo frasi ed esempi pratici da inserire nella tua lettera di presentazione.

Scrivere una cover letter in inglese è una delle prime cose da fare, se sei in cerca di lavoro o se vuoi candidarti per una posizione aperta all’interno di un’azienda.

La lettera di presentazione è un documento che si allega come prima pagina del CV e che serve a completare il profilo di un candidato. Infatti, si stanno sempre più diffondendo modelli di curriculum vitae molto sintetici ed essenziali, che concentrano tutte le esperienze lavorative in una sola pagina. Ti sembra che questa non possa bastare per riassumere le tue esperienze? Sicuramente ti sarà d’aiuto scrivere una lettera di presentazione.

La struttura di una cover letter in inglese

Introduzione: in questo paragrafo iniziale, dovrai presentarti inserendo brevemente le informazioni principali che riguardano la tua persona. Dovrai anche indicare il ruolo per il quale ti candidi e la tua attuale posizione lavorativa, in modo tale da offrire un quadro ben chiaro.

in questo paragrafo iniziale, dovrai presentarti inserendo brevemente le informazioni principali che riguardano la tua persona. Dovrai anche indicare il ruolo per il quale ti candidi e la tua attuale posizione lavorativa, in modo tale da offrire un quadro ben chiaro. Corpo centrale: la parte centrale è spesso la più importante e decisiva. Dovrai dedicarti a tracciare un quadro più specifico delle tue competenze e delle tue esperienze lavorative. Ma, soprattutto, dovresti indicare perché ti senti idoneo per quel determinato ruolo e perché ti piacerebbe lavorare in quella azienda.

la parte centrale è spesso la più importante e decisiva. Dovrai dedicarti a tracciare un quadro più specifico delle tue competenze e delle tue esperienze lavorative. Ma, soprattutto, dovresti indicare perché ti senti idoneo per quel determinato ruolo e perché ti piacerebbe lavorare in quella azienda. Conclusione: un piccolo paragrafo conclusivo ti permetterà di fare un breve focus su certificazioni e riconoscimenti. Qui potrai accennare anche a passioni e interessi personali: forse ti sembreranno dettagli di poco conto, ma tutto questo aiuta i selezionatori ad avere un quadro più chiaro della tua persona. Inoltre, ricordati di rendere nota la tua disponibilità per un colloquio, indicando i tuoi contatti.

Dopo aver raccolto le informazioni principali, adesso dovrai scrivere in lingua ed è qui che può nascere qualche problema. Per questo, abbiamo deciso di fornirti esempi e frasi per cover letter in inglese.

Fai attenzione perché, a una lettera di presentazione di questo tipo, potrebbe seguire anche un colloquio in lingua. Se ti senti arrugginito e vuoi recuperare alcune lacune, Campus Athena organizza corsi di inglese a Catania dal taglio molto pratico che simulano situazioni tratte dalle vita reale e dal discorso parlato.

Esempi introduzione

I’m a final-year student who is about to graduate from X University with a BA in an Industrial Engineering.

I’m writing to enquire about possible employment opportunities with …

I am interested in the position for a Marketing Executive advertised in The Guardian newspaper / on your website.

I would like to apply for the post of …

Esempi corpo centrale

My past experience of … has brought me a greater understanding of … as well as …

As part of my degree course in … at …, I …

I am currently working as …

I am confident that the combination of my … and … makes me an ideal candidate for the position.

Working in … helped me to learn the importance of …

During my period of employment at … I gained …

As you can see from my CV I have …

I think that I could bring …

Esempi conclusione

I would appreciate the opportunity to meet you to discuss my skills, capabilities and professional experience in greater detail.

I would welcome the opportunity to discuss my professional history and qualifications with you in greater detail.

Should you require any further information regarding my application, please do not hesitate to contact me.

Please find enclosed a copy of my curriculum vitae, which dives further details of my education and career to date.

Thank you in advance for your consideration.

I dettagli che fanno la differenza in un CV

Adesso che sai come scrivere una cover letter in inglese, dovresti anche tenere conto di piccoli dettagli che aiuteranno il tuo selezionatore a sceglierti: