Catania, al via settimana della mobilità sostenibile: tutti gli eventi in programma

Il Comune di Catania ha aderito alla settimana europea della mobilità sostenibile ed il tema della 19ª edizione è "Emissioni zero, mobilità per tutti". L'obiettivo è di incentivare la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità di vita.

Al via la settimana di mobilità sostenibile che prevede, in collaborazione con enti e associazioni ambientaliste, una serie di workshop, passeggiate e tour guidati. Il centro storico cittadino, per l’occasione, diventerà penisola pedonale domenica 20 settembre.

Da oggi, mercoledì 16 settembre, in via sperimentale, sarà istituita la penisola dalle ore 7 alle ore 24 in via Sant’Anna che ospita la casa-museo Verga, e in via Guardo, in prossimità della scuola XX settembre. La giornata di domenica sarà incentrata sul tema in “città senza la mia auto” ; sarà chiusa al pubblico la zona che va da piazza Carlo Alberto a quella di piazza Federico di Svevia e via Dusmet e la zona che va da via Ventimiglia a via Teatro Greco. In piazza università dalle 8 alle 14 un minibus elettrico Amt ospiterà le attività di divulgazione ambientale dell’Ufficio comunale del Mobility Manager; uno stand Amt promuoverà il servizio di car sharing Amigo ed uno stand di Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd proporrà mini corsi dedicati all’uso della bicicletta in sicurezza.

Calendario dettagliato della settimana

Mercoledì 16 settembre

Dalle ore 9 alle 12 in piazza Università il Corpo della Polizia stradale di Catania, in collaborazione con l’Asp 3 di Catania, proporrà un progetto di sicurezza stradale della Polizia Europea denominato “RoadPool safety day”, con attività didattico-educative per gli alunni delle scuole, e informativo-divulgative per la cittadinanza a favore di una guida sicura con l’obiettivo di raggiungere il traguardo “incidenti zero”. Saranno presenti stand tematici a cura dell’associazione Fiab Catania MontaIn Bike Sicilia Asd che aderisce al progetto;

Dalle ore 17.30 alle 19,30 con partenza da piazza Mazzini, passeggiata culturale nel centro storico dedicata al tema "Piazze della nostra storia, da piazza Mazzini a piazza Stesicoro", a cura del presidente dell' Associazione Regionale Guide Sicilia.

Dalle ore 20, con partenza da piazza Roma, pedalata storica tra le via della città "Vivere la città in Bici, ad emissioni zero", a cura delle Associazioni EtnaeDintorni, BradipionBike e CataniainBici, in collaborazione con la Sezione Cai di Catania.

a cura del presidente dell’ Dalle ore 20, con partenza da piazza Roma, pedalata storica tra le via della città “Vivere la città in Bici, ad emissioni zero”, a cura delle Associazioni EtnaeDintorni, BradipionBike e CataniainBici, in collaborazione con la Sezione Cai di Catania.

Giovedì 17 settembre

Dalle ore 15 alle 19, nel Palazzo della Cultura, convegno “La città inclusiva a emissioni zero – vantaggi e opportunità per tutti”, accreditato dall’ordine degli Architetti di Catania, a cura dell’ Associazione Fiab Catania MontaInBike Sicilia Asd. Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentato il progetto “Centraline dal basso” portato avanti da FIAB con il gruppo Lions, per il monitoraggio della qualità dell’aria con l’utilizzo di “centraline low cost”.

Dalle ore 17,30 alle ore 19,30, con partenza da piazza Giovanni XXIII (presso la fontana di Proserpina), passeggiata guidata dal titolo "Statue e fontane – Bike tour a Catania" alla scoperta di statue e fontane che abbelliscono il centro storico seguendo le tracce dell'acqua, a cura dell'Associazione Regionale Guide Sicilia.

Dalle ore 18 alle 20, con partenza da piazza Bellini, passeggiata pomeridiana alla scoperta della città: il teatro Massimo, il teatro Sangiorgi, la via di Sangiuliano, la piazza Manganelli, la piazza delle Belle e dintorni, a cura della presidente dell’Associazione Guide Turistiche Catania.

Venerdì 18 settembre

Dalle ore 8 alle 14, nel Liceo Cutelli di Catania, organizzazione della 7ª giornata dell’evento “Bike to Work/Bike to Scool” durante il quale verrà promossa la campagna “ A scuola con BiciSicura” , con la consegna, ai primi 100 studenti/lavoratori che si recheranno a scuola in bici, dei gadget, a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia Aas.

Ore 16, con partenza dal parcheggio scambiatore Sanzio (per promuovere l'interscambio modale nei parcheggi), visita guidata culturale e paesaggistico-ambientale, della durata di 2 ore, al boschetto della Plaja per apprezzare i parchi cittadini e favorire la conoscenza delle risorse ambientali del territorio, a cura dell' Associazione Lipu Sezione Catania. I partecipanti potranno utilizzare il Bus di linea parcheggio Sanzio-ingresso Boschetto, messo a disposizione gratuitamente dall'Amt. Durante la visita guidata sarà presente la responsabile della direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania.

Dalle ore 16 alle ore 18, con partenza da piazza Trento: passeggiata in bici con destinazione Boschetto della Plaja dove si raggiungerà il gruppo che parteciperà alla visita guidata.

. I partecipanti potranno utilizzare il Bus di linea parcheggio Sanzio-ingresso Boschetto, messo a disposizione gratuitamente dall’Amt. Durante la visita guidata sarà presente la responsabile della direzione Dalle ore 16 alle ore 18, con partenza da piazza Trento: passeggiata in bici con destinazione Boschetto della Plaja dove si raggiungerà il gruppo che parteciperà alla visita guidata.

Dalle ore 17.30 alle 19,30 con partenza dalla Villa Bellini (ingresso via Etnea), passeggiata culturale guidata “La Villa Bellini e i suoi personaggi illustri raccontata ai bambini”, family tour, a cura dell’ Associazione Regionale Guide Sicilia.

Dalle ore 18 alle 19, con partenza da via S. Anna, visita guidata per le vie e i vicoli della città con alto potenziale turistico e commerciale, a cura dell ’Associazione SiciliAntica.

Ore 20, con partenza da piazza Duomo, trekking cittadino da titolo “Scoprire la città passeggiando ad emissioni zero” , a cura delle Associazioni EtnaeDintorni, BradipionBike e CataniainBici, in collaborazione con la Sezione Cai di Catania.

Dalle ore 20 alle ore 22.30, con partenza da piazza Trento: "Licantrobike", passeggiata in bicicletta al chiaro di luna dal titolo "Alla scoperta di Catania ad emissioni zero, a cura dell'Associazione Fiab Catania MontaInBike Sicilia Asd.

Sabato 19 settembre

Dalle ore 6 alle ore 18, con partenza dalla Stazione Centrale di Catania, pedalata cicloturistica fino alle saline di Siracusa, realizzata nell’ambito del progetto “Life Sic2Sic” , a cura dell’ Associazione Fiab Catania MontaInBike Sicilia ASD in collaborazione con l’ Ispra .

, a cura dell’ in collaborazione con l’ . Dalle ore 15,30 alle ore 19, con raduno in piazza Duomo a Catania: manifestazione escursionistica in bicicletta con destinazione porticciolo di Acitrezza, a cura del Cai Catania in collaborazione di EtnaViva in Bici ed EtnaeDintorni.

Catania in collaborazione di Dalle ore 17.30 alle ore 19,30, con partenza da piazza Duomo (davanti a Palazzo degli Elefanti): passeggiata storico-culturale con spiegazione in lingua inglese (anche per principianti) alla scoperta dei più antichi monumenti di Catania “Ancient Catania: from the Greek period to the Middle Age”, a cura dell’Associazione Regionale Guide Sicilia.

Domenica 2o settembre

Dalle ore 8 alle ore 14, in piazza Università, un minibus elettrico Amt ospiterà le iniziative di divulgazione delle attività promosse e realizzate dall’Ufficio del Mobility Manager di Area; uno stand Amt promuoverà il servizio di car sharig Amigo recentemente attivato nel territorio della città di Catania; uno stand di Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd proporrà minicorsi dedicati all’uso della bicicletta in sicurezza.

Dalle ore 9.30 alle ore 11,30 con partenza da piazza Roma, passeggiata "La Grande Catania, l'arte al di là del regime", a cura dell' Associazione regionale Guide Sicilia;

a cura dell’ Dalle ore 9,30 alle ore 17, con partenza da piazza Università, pedalata ciclo-culturale e paesaggistico-ambientale “Life Sic2Sic” alla scoperta dell’Oasi del Simeto, a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia Asd in collaborazione con Ispra e Wwf Catania. Per raggiungere il parco i partecipanti potranno anche utilizzare un Bus di linea, messo a disposizione gratuitamente dall’Amt, che da piazza Borsellino raggiungerà l’ingresso dell’Oasi.

Dalle ore 9,30 alle ore 17, con partenza da piazza Università, pedalata ciclo-culturale e paesaggistico-ambientale "Life Sic2Sic" alla scoperta dell'Oasi del Simeto, a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia Asd in collaborazione con Ispra e Wwf Catania. Per raggiungere il parco i partecipanti potranno anche utilizzare un Bus di linea, messo a disposizione gratuitamente dall'Amt, che da piazza Borsellino raggiungerà l'ingresso dell'Oasi.

Dalle ore 17,30 alle ore 19,30, con partenza da piazza Bellini: passeggiata culturale guidata alla scoperta della città: il teatro Massimo, il teatro Sangiorgi, la via di Sangiuliano, la piazza Manganelli, la piazza delle Belle e dintorni, a cura della presidente dell'Associazione Guide Turistiche Catania.

Lunedì 21 settembre

Dalle ore 15 alle ore 19, nell’aula magna del Liceo statale Mario Cutelli, seminario dal titolo “ Comunicare la mobilità: Tecniche e strategie”, a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia.

Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 con partenza da piazza Giovanni XXIII (presso fontana Ratto di Proserpina), passeggiata culturale guidata "Tra mito, storia e modernità. La mobilità dai Borboni ai giorni nostri", con percorso lungo i binari passando dagli Archi della Marina per raggiungere l'ingresso del porto e il molo di levante. Family tour, a cura dell'Associazione Regionale Guide Sicilia.

Martedì 22 settembre