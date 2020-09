Neonato in pericolo di vita: trasportato da Catania a Genova

Imponente operazione di soccorso messa in atto ieri sera per soccorrere un bambino di appena 5 giorni in pericolo di vista. Si è richiesto l'intervento dell'Aeronautica militare.

È stato disposto un volo dell’Aeronautica militare per trasportare un bimbo di 5 giorni in pericolo di vita.

Ieri sera un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare è decollato da Ciampino e ha raggiunto Catania per trasportare al Gaslini di Genova l’infante. Il neonato si trova da ieri sera presso la struttura ospedaliera per ricevere le cure del caso. Insieme a lui nel tratto in volo era presente anche la madre.