Catania protagonista in prima serata su Italia 1: una puntata sulla città e Sant’Agata

"Freedom - Oltre il confine" di Roberto Giacobbo racconterà la città di Catania e della sua amata Santa: la puntata andrà in onda nei prossimi giorni su Italia1.

Catania di nuovo protagonista di una trasmissione televisiva. Questa volta a parlare della città etnea ci pensa “Freedom – Oltre il confine”, programma che va in onda su Italia1 alle ore 21:25 ed è condotto da Roberto Giacobbo.

La puntata dedicata a Catania è prevista per il prossimo 18 settembre. A darne notizia è lo stesso conduttore attraverso un video su Facebook dove anticipa i temi che verranno affrontati. Si parlerà di Sicilia e di Catania, in particolar modo del Colosseo Nero, ovvero dell’Anfiteatro romano della città visibile nella parte occidentale di piazza Stesicoro: “opera ciclopica che si trova sotto il tessuto cittadino”, spiega Giacobbo.

Dopo verrà mostrata la Cattedrale per far conoscere al grande pubblico televisivo Sant’Agata e qui racconta il conduttore: “Faremo vedere il suo velo, il velo che tanti anni fa portato all’esterno si dice che abbia fermato la lava dell’Etna”. Si tratta, conclude Giacobbo di “un evento eccezionale che permetterà all’occhio della nostra telecamera di arrivare vicinissimo al velo della santa e permetterà a tutti di vivere un’emozione intensa come quella che abbiamo vissuto noi”.