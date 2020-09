Vigili del fuoco di Riposto intervengono a supporto di personale medico e polizia locale per un TSO.

Una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto sta intervenendo in via Pennisi ad Acireale per supportare personale medico e Polizia Locale per un TSO.

Sul posto anche autoscala inviata dalla Sede Centrale di Catania.

In aggiornamento.