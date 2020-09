Referendum 2020, apertura uffici per ritiro tessere elettorali a Catania

Comunicati gli orari di apertura degli uffici comunali per il ritiro delle tessere elettorali, in occasione del Referendum Costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari di Camera e Senato.

In vista del prossimo Referendum Costituzionale in Italia del 2020, con votazioni che avverranno il 20 e il 21 settembre, il Comune di Catania ha predisposto l’apertura straordinaria degli uffici per il ritiro delle tessere elettorali.

Nel referendum si voterà “Sì” o “No” sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato, con lo scrutinio che non prevede il raggiungimento di un quorum. Le schede elettorali di votazione prevederanno il seguente testo:

Per quanto concerne la città di Catania, le tessere elettorali, per chi non le avesse già in possesso, sono in distribuzione negli uffici del centro direzionale San Leone, in via Alessandro La Marmora 23, e nelle sei municipalità.

Le tessere prime emissioni o duplicati per furto, smarrimento, deterioramento, sostituzione per esaurimento spazi di convalida, e i tagliandi per aggiornamento domicilio, possono essere ritirati o richiesti agli uffici secondo questo calendario:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17.

Venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9 alle 18;

domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23;

lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.

Gli sportelli delle municipalità e funzioni decentrate si trovano nelle sedi di: via Zurria 67 (I Municipio); via P.G. Frassati 2, Centro servizi via Duca degli Abruzzi 69/G (II Municipio); via R. Giuffrida Castorina 10 (III Municipio); via Galermo 254 (IV Municipio); v.le M. Rapisardi 289, Centro servizi via L. Vigo 43 (V Municipio); Strada San Giorgio 27 (VI Municipio).

Il ritiro della tessera potrà essere effettuato dal diretto interessato o da un familiare convivente delegato mentre, in caso di furto della tessera, alla domanda deve essere allegata la denuncia presentata agli uffici di pubblica sicurezza. Per la domanda di duplicato, disponibile nella sezione Avvisi del sito del comune di Catania, se presentata da un familiare va corredata della documentazione richiesta: