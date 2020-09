Catania, realizza un attico abusivo: denunciato giovane pregiudicato

Un giovane pregiudicato stava realizzando un attico panoramico abusivo sopra l'appartamento di proprietà dello Iacp. Denunciato per abuso edilizio e per un altra serie di reati.

Continuano i controlli del commissariato di Librino per il contrasto dell’illegalità diffusa. Ad essere denunciato è un giovane pregiudicato di 24 anni che stava realizzando un attico panoramico, completamente abusivo, sopra l’appartamento in cui abitava. L’appartamento era di proprietà dello Iacp che, però, non aveva rilasciato alcuna autorizzazione o concessione in tal senso.

Il giovane è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Librino e denunciato in stato di libertà per gestione illegale di rifiuti pericolosi, invasione di edificio pubblico e abuso edilizio. Gli agenti hanno sequestrato l’intero immobile, il cantiere in esso contenuto e i rifiuti speciali ancora presenti.

I lavori, inoltre, venivano svolte in precarie situazioni di sicurezza. Un operaio, infatti, è stato visto sporgersi dall’attico senza alcun dispositivo di sicurezza. Inoltre, è stata anche rilevata la gestione illegale dei materiali di risulta derivanti dai lavori edili, il cui smaltimento non era stato in alcun modo documentato.

Altre due persone sono state indagate per occupazione abusiva di immobili di proprietà del Comune di Catania.