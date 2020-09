Coronavirus, arriva il test salivare rapido: risposta in 3 minuti

Coronavirus: arriva un test salivare in grado di stabilire la positività al virus in soli 3 minuti. Ecco di che si tratta.

Coronavirus: arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al Coronavirus SarsCov2 dalla saliva. Si chiama Daily Tampon, ed è stato realizzato da un’azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l’università del Sannio. Il test ha ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute e può quindi partire la produzione.

