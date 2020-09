Stasera in TV: In onda “Django Unchained” e “Transformers”

Basta un buon film per concludere in bellezza la giornata. Ecco la programmazione televisiva consigliata da LiveUnict.

Transformers [Paramount Channel, ore 21.15]: La lotta tra il bene (gli Autobots) e il male (i Decepticons), dal pianeta Cybertron si è spostata sulla Terra, dove milioni di anni prima è caduto il Cubo di Energon, il potere supremo capace di infondere la vita ai Transformers. Sam Witwicky, nipote dell’esploratore che, per primo, durante una missione nel Circolo Polare Artico sul finire del 1800 ebbe a che fare con Megatron, il capo dei Decepticons, è l’unico che può aiutare Optimus Prime e i suoi Autobots a ritrovare il cubo e a distruggerlo, prima che finisca nelle mani dei nemici. I celebri robot trasformabili amati dai ragazzini di tutto il mondo, approdano al cinema nel primo lungometraggio live che li vede in azione.

Django Unchained [Canale 8, ore 21.30]: Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

Ted [Italia 2, ore 21.20]: Da piccolo, per vincere la propria solitudine, John ha visto esaudirsi un suo desiderio espresso la notte di Natale e Ted, il suo orsacchiotto di peluche, ha acquisito il dono della parola, diventando così il suo più fedele e sincero amico. Dopo 25 anni, Ted è ancora accanto a John ma ha cambiato totalmente carattere: è irriverente, sregolato, non ha peli sulla lingua e, soprattutto, non sopporta le donne che circondano il suo amico umano, tanto che non esita a far di tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote a lui e alla nuova fidanzata Lori.

The Twilight Saga: Breaking Down – parte I [La 5, ore 21.40]: Bella e il vampiro Edward, dopo essersi sposati e aver vinto le ultime resistenze di lui, si concedono finalmente l’una all’altro. La ragazza, oltre a cominciare la trasformazione che la renderà immortale, rimane incinta. La sofferta nascita della figlia Renesmee sovvertirà il precario equilibrio tra i Cullen e i Vulturi, destinati a scontrarsi in una nuova battaglia.

La Duchessa [Rai 5, ore 21.15]: Nell’Inghilterra del XVIII secolo, Georgiana Spencer era una donna affascinante e dalla grande personalità, la cui bellezza e carisma le avevano fruttato un enorme popolarità, contrastata solo dagli scandali provocati dai suoi appetiti sessuali, dalla sua passione per il gioco e dal suo comportamento spregiudicato. Andata giovanissima in sposa al già maturo Duca di Devonshire, ben introdotto nella vita di corte, era divenuta presto un’icona per il popolo, capace di dettar legge tanto sulle mode che nella vita politica. Il film si centra però in particolar modo sulla sua vita sentimentale: la relazione con il celebre Earl Grey, leader dei Whig e poi Primo Ministro, quella con il marito e il triangolo con la di lui favorita, Lady Bess Foster.