Bonus bici, nuovo rinvio: ecco a quando slittano i rimborsi

Bonus bici: le ultime novità dopo il rinvio del lancio del sito del Ministero dell'Ambiente che renderà operativo il bonus bici. Ecco quando sarà disponibile.

Che fine ha fatto il bonus bici? L’avvio del portale del Ministero dell’Ambiente per richiedere il rimborso o scaricare il voucher era previsto per la fine di agosto ma a causa di un ulteriore “rallentamento amministrativo” il lancio del sito avverrà nel mese di novembre.

Inoltre, il rinvio è dovuto anche al fatto che il ministero ha deciso di lanciare il portale in modo definitivo soltanto quando tutti 210 milioni previsti dal provvedimento saranno stanziati.

Evitare il click day

Le risorse attualmente disponibili sono, infatti, inferiori a quelle previste. Il ministero, quindi, ha come obiettivo quello di evitare il rischio click day consentendo a tutti gli interessati di accedere ed usufruire delle risorse. Per farlo bisognerà attendere fino a fine ottobre, quando ulteriori 70 milioni reperiti nell’assestamento di bilancio del ministero dell’Ambiente saranno disponibili. Questi 70 milioni si vanno ad aggiungere ai 120 milioni stanziati dal decreto Rilancio e ed altri 20 milioni (subito disponibili) previsti dalla legge di conversione del decreto.

“La nostra intenzione è garantire il bonus bici a tutti quelli che ne faranno richiesta“, spiegano dal Ministero. Precisano anche che, però, chi ha già comprato una bici e carica sul portale lo scontrino avrà la priorità di rimborso rispetto a chi deve ancora scaricare il voucher per l’acquisto.

Come funziona il bonus mobilità

Il bonus bici, mobilità e monopattini è un contributo che copre il 60% della spesa, fino 500 euro complessivi, per l’acquisto di biciclette, e-bike, monopattini, segway e altri mezzi di mobilità alternativa. Esso è previsto dal Decreto rilancio e l’obiettivo è quello di incentivare la mobilità sostenibile.

Si potrà accedere al bonus tramite un portale del Ministero dell’Ambiente che, secondo quanto precedentemente detto, sarà disponibile a partire novembre. Il bonus è declinabile o in forma di rimborso (per chi ha già comprato) o di voucher elettronico da presentare in negozio beneficiando dello sconto diretto (per gli acquisti ancora da effettuare).