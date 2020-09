UNICT – Ammissione numero programmato locale: graduatorie e scadenze

Desideri studiare all'Università degli Studi di Catania, hai inviato la domanda e non sai come procedere? Di seguito tutte le date da ricordare e le procedure da seguire.

L’emergenza sanitaria ha cambiato anche le modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato dell’Università degli Studi di Catania: quest’anno, per esempio, non hanno avuto luogo i celebri test d’ammissione. Gli interessati hanno, così, dovuto semplicemente procedere con l’invio della domanda di immatricolazione, da presentare entro e non oltre lo scorso 28 agosto.

Tuttavia, solo ieri, 31 agosto, sono state pubblicati gli elenchi contenenti i dati dei candidati che hanno presentato la richiesta. È importante, però, precisare un punto: tali elenchi non indicano i reali ammessi all’Ateneo. Una volta verificata la propria inclusione in lista, resta da chiedersi come occorra procedere.

Entro il prossimo 2 settembre (alle ore 13:00) sarà possibile segnalare eventuali anomalie. Nel caso in cui il proprio ID non fosse nella lista o si riscontrassero altri errori, occorrerebbe segnalarlo via email e, precisamente, all’indirizzo segnalazione.omissione@unict.it.

Un’altra data importantissima da segnare è il 4 settembre, giorno in cui verranno rese pubbliche le graduatorie ufficiali: riscontrare il proprio ID in questo elenco significherà divenire ufficialmente una matricola dell’Università degli Studi di Catania.

Nei successivi 7 giorni sarà possibile confermare la propria immatricolazione. Come? Occorrerà procedere con il versamento della quota fissa, pari a 156 euro. La data ultima per effettuare il pagamento è fissata al 10 settembre.

Si ricorda che la mancata conferma determinerà la perdita del posto in graduatoria.

Gli studenti esclusi dalla prima lista non dovranno disperare: verrà, infatti, fornita loro una seconda possibilità. Il 10 settembre verranno, infatti, anche rese pubbliche le graduatorie di scorrimento. Gli studenti inclusi in quest’ultima potranno confermare la propria immatricolazione (con il già citato versamento) a partire dal 12 settembre ed entro e non oltre il 18 dello stesso mese.