Coronavirus in Sicilia, oggi 26 nuovi positivi: i dati delle province

Coronavirus in Sicilia: si abbassa il numero dei nuovi positivi rispetto ai giorni scorsi. Ecco gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute.

Coronavirus in Sicilia: come ogni giorno, il Ministero della Salute pubblica sul suo sito web una mappa interattiva per aggiornare i cittadini sui contagi da Covid-19. In questi giorni, i dati riguardanti l’Isola sono stati altalenanti, ma la media dei contagi giornalieri rimane comunque alta. Vediamo, nello specifico, i dati di oggi lunedì 31 agosto 2020.

I contagi in Sicilia

Si abbassano di poco i contagi rispetto agli ultimi giorni. Si registra, oggi, un incremento di 26 nuovi positivi, che porta il numero totale di casi a 4.317 casi positivi nell’Isola. Per quanto riguarda gli attuali positivi, si registra un incremento di 11 unità per un totale di 1.125 attuali positivi. Si registrano, inoltre, oggi 15 nuovi guariti e 0 decessi.

I dati delle province