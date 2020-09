Call veloce scuola: i posti liberi nelle regioni

Call veloce scuola: disservizi per la presentazione della domanda, in scadenza giorno 2 settembre 2020. Molti i posti liberi nelle diverse regioni.

Call veloce scuola: la chiamata veloce per l’assunzione di docenti è prevista dal DM n. 25 dell’08 giugno 2020. Si tratterebbe, nello specifico, di una procedura semplificata per coprire, in maniera rapida, tutti i posti che sono rimasti vuoti nelle diverse regioni di tutta Italia e nelle varie classi di concorso.

Si può presentare la domanda sull’apposita piattaforma entro e non oltre il 2 settembre 2020. Sono, tuttavia, molte le polemiche in merito ai ritardi e al malfunzionamento del sistema, che non permetterebbe a tantissimi candidati di completare la domanda.

Disservizi per la presentazione della domanda

I disservizi segnalati dagli utenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma sono moltissimi. Si tratta di un disagio che si aggiunge al fatto che le domande sono partite già in ritardo e che il tempo a disposizione dei candidati non è poi così tanto. Alcuni candidati, secondo le segnalazioni non riuscirebbero a visualizzare neanche la domanda correttamente, il che non permetterebbe alla base di avviare la procedura.

I posti a disposizione

Stando ai numeri, i posti a disposizioni per gli insegnanti di tutta la Penisola sarebbero numerosi. Dalla Sicilia alla Lombardia, sono diverse le classi di concorso che hanno dei posti scoperti in attesa di essere coperti. A mancare, quindi, non sarebbero i posti a disposizioni, ma i candidati stessi.

Per tutti coloro che sono in possesso della specializzazione per il sostegno, sarebbero numerose le opportunità di inserimento. Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, ci sono 173 posti in Puglia, più di 4.600 in Lombardia, e quasi 400 in Toscana. Tra le classi di concorso con posti liberi, in ambito letterario in Sicilia, ci sono la A11 e la A13. In Lombardia, invece, ci sarebbero ben 108 posti per la classe di concorso A012.

Per quanto riguarda l’ambito matematico, invece, posti liberi ci sarebbero nella A028: 483 posti a disposizione in Emilia Romagna, 100 in Piemonte, 71 in Lombardia, 13 in Sardegna.