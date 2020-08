Sicilia, biologi denunciano: “Forti ritardi nei test sierologici per la scuola”

Sicilia: arriva la denuncia dei biologi sui forti ritardi nell'effettuare i test sierologici per tutto il personale scolastico per un rientro in classe in sicurezza.

Rientro a scuola in Sicilia: il dott. Pietro Miraglia, vicepresidente dell’Ordine nazionale dei Biologi e delegato ONB per la regione Sicilia denuncia ritardi nei test sierologici per un rientro in classe sicuro per studenti e personale scolastico: “In Sicilia, ma anche nel resto del Paese, si segnalano forti ritardi nell’esecuzione dei test sierologici anti-Covid sulle migliaia di lavoratori del mondo della scuola. Lo screening doveva partire lunedì scorso, ma i kit per le analisi sono stati distribuiti ai medici di famiglia solo nelle scorse ore ed alla prima campanella, ormai, mancano solo due settimane. Il rischio, insomma, è quello di scivolare nel caos”.

“Torniamo a sottolineare – continua Miraglia – come la scelta con la quale il Ministero della Salute ha fissato gli indirizzi operativi per i test delegando la loro esecuzione ai medici di base ed addirittura, in qualche caso, finanche alle farmacie, ma tenendo inspiegabilmente fuori i laboratori di analisi cliniche autorizzati, sia assolutamente priva di senso”.