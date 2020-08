Facebook cambia look: le novità e come utilizzare ancora la versione classica

Da settembre ci saranno delle novità importanti che riguardano il più famoso social. Ecco cosa cambierà per i gruppi, le pagine, il mercatino e i video.

Era già stato annunciato nella conferenza degli sviluppatori, tenuta ad aprile 2019, e già da settimane Facebook ha anticipato ai propri utenti che la versione classica sarebbe presto sparita. Finora era a discrezione del singolo utente scegliere quale versione utilizzare, se la nuova oppure quella classica. Da settembre 2020, però, il nuovo assetto di Facebook sarà unico per tutti, compresa la versione desktop. Non poche le novità che cambiano con la nuova versione.

Innanzitutto, i caratteri cambieranno e saranno più grandi e leggibili, con le icone più lucide. Inoltre, alcune icone che vengono ritenute importanti dagli sviluppatori saranno messe in evidenza nella barra superiore, come ad esempio Pagine, Watch, Marketplace e Gruppi. Tutto questo per consentire alle persone di entrare più facilmente in contatto tra loro, scambiare oggetti o video, creare eventi od organizzare gruppi. Situazione, che col lockdown ha aumentato questo aspetto dei social.

Per ciò che riguarda la bacheca, invece, rimane centrale sul social, ma lascia spazio ad altre funzionalità: una funzione che già non piace ad alcuni utenti. In alto, infine, ci saranno ancora le storie, cioè gli aggiornamenti che scompaiono entro 24 ore e che sono ormai presenti su tutte le app.

Gli aggiornamenti serviranno a rendere più leggero, usabile e semplice da navigare il social network. Sono questi i criteri usati nella nuova versione al fine di far funzionare al meglio il più noto tra i social, che arriva a raccogliere il 99 % dei profitti dalle pubblicità. Sulla bacheca, infatti, oltre a trovare le notizie principali messe in evidenza, basta scorrere il menù laterale per trovare sempre giochi, meteo, offerte, film, ecc.

Era impensabile che Facebook non cambiasse. Negli anni si è via via passati da un uso più sulla versione desktop e quindi per pc, ad un uso maggiore sugli smartphone e sui tablet. Cosa che rende anche più immediato l’utilizzo di un social network e che quindi ha costretto gli sviluppatori, ad uniformare la piattaforma su tutti i dispositivi, dall’app per smartphone a quella per desktop, non dimenticando ovviamente i tablet.

Tuttavia, ancora per qualche settimana sarà possibile utilizzare la versione desktop classica. Per farlo, basterà recarsi sulla nuova Home, selezionare il menù a tendina in alto e in fondo a destra e cliccare “Passa alla versione classica di Facebook“. Attenzione, però, perché la modifica sarà solo temporanea: tra l’inizio e la fine di settembre, infatti, la nuova versione diventerà quella standard per tutti e non sarà possibile tornare indietro.