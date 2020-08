Stasera in TV: in onda “L’allenatore nel pallone” e “Batman e Robin”

Programmazione ricca di film diventati celebri per la cultura pop: ecco cosa c'è da vedere in TV stasera, giovedì 27 agosto.

Blade Trinity [20 Mediaset, 21.00]: Wesley Snipes veste i panni dell’ammazzavampiri nel terzo film della trilogia ispirata ai fumetti Marvel. Dopo essere stato incastrato per un omicidio di un umano, Blade verrà aiutato da Abigail Whistler (figlia dell’amico dell’ammazzavampiri, Abraham) e da Hannibal King per sconfiggere il progenitore della specie, Dracula/Drake.

L’allenatore del pallone [Cine 34, 21.10]: l’allenatore Oronzo Canà viene ingaggiato dalla Longobarda, una squadra di calcio appena promossa in serie A. Oronzo è un incapace ed è stato scelto con l’intenzione di far tornare subito la squadra in B. Canà va in Brasile e due mediatori truffaldini gli procurano l’attaccante Aristoteles. A sorpresa il brasiliano si rivela un fuoriclasse.

Batman e Robin [Italia 2, 21.20]: George Clooney nei panni del Batman di Joel Schumacher (1997), accompagnato da Uma Thurman e Arnold Schwarzenegger. Gotham City è assediata da Mr. Freeze, supercriminale glaciale, ex scienziato impazzito per la morte della moglie, che si è alleato con Poison Ivy, feroce botanica che ha subito una mutazione genetica a causa di un’arma batteriologica. Intervengono Batman e Robin, questa volta con la nipote del fido Alfred, diventata Batgirl.

Step Up All In [La 5, 21.10]: Sean Asa, ballerino di strada di Miami, si trasferisce a Hollywood per trovare fortuna e fama prima di scoprire che le probabilità di sfondare nella danza professionista sono quasi scarse. Quando però la nuova crew che forma con la bella e testarda Andie raggiunge le fasi finali di un reality televisivo a Las Vegas, Sean avrà la possibilità di realizzare i suoi desideri solo se metterà da parte alcune vecchie rivalità per concentrarsi sul ballo, ciò che ama più di ogni altra cosa.