Meteo Sicilia: in arrivo correnti torride nordafricane

Le temperature in Sicilia sembrano non volersi abbassare ancora. Nella giornata di oggi sono previste ondate di calore con zone a rischio incendi. Nei prossimi giorni la situazione non migliorerà con temperature miti.

Meteo Sicilia: quest’anno la stagione estiva non vuole proprio dirci addio e le temperature resteranno ancora alte per un po’, nonostante si avvicini ormai la fine di agosto. Infatti il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stabilito un livello di pre-allerta incendi con pericolosità media per tutta la giornata di oggi nell’intera isola.

Catania, Messina e Palermo saranno, in particolare, le città più calde: infatti le temperature si aggireranno tra i 33 e i 35 °C. La stessa Protezione Civile ha diramato la massima attenzione su eventuali ondate di calore.

Meteo Sicilia: cosa accadrà nei prossimi giorni

Anche nei prossimi giorni la situazione non migliorerà affatto, perché le tanto attese arie fredde non arriveranno. Infatti è previsto un afflusso di correnti torride nordafricane. Il cielo potrà essere poco nuvoloso ma questo non intaccherà minimamente sulle calde temperature. Nella giornata di domani venerdì 28 agosto saranno presenti annuvolamenti nelle ore notturne e al mattino presto. Il caldo resterà stabile e costante. I venti saranno moderati e intaccheranno poco il Basso Tirreno e lo Ionio, rendendoli poco mossi.

Nel weekend le temperature potrebbero aumentare ancora, ma solo di pochi gradi. A essere interessata dall’aumento delle temperature sarà, in particolar modo, la zona di Siracusa, dove sono previsti i 36 °C. Le condizioni anticicloniche saranno presenti sia sabato che domenica. Domenica le temperature si alzeranno. Nelle zone tirreniche, ioniche e nelle zone interne i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Soffieranno lievi venti che renderanno mosso il Basso Tirreno, il Mare di Sicilia e il Canale.

Per l’autunno, dunque, bisognerà ancora aspettare. Se nel resto dell’Italia, a partire dai prossimi giorni, le piogge cominceranno a bagnare qualche regione, in Sicilia è ancora tempo di sole e di mare. Per gli amanti della bella stagione, può essere l’occasione per andare in spiaggia e approfittare di un quasi certo calo dell’affluenza.