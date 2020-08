Lavori per universitari: come arrotondare in modo facile

Li chiamano "mini-job" e sono dei lavori per studenti universitari per mettere qualcosa da parte. Ecco qualche consiglio sulle attività da fare.

Spesso la vita universitaria spinge uno studente alla propria indipendenza, anche economica. Sono molti coloro i quali che cercano suggerimenti su lavori per universitari: chi per necessità, chi, invece, per noia si tiene occupato con piccoli lavori part-time, facili da gestire in base ai propri orari.

Magari non saranno dei lavori con cui è possibile crearsi uno stipendio fisso, ma sicuramente aiutano lo studente ad arrotondare, per mettere qualche cifra da parte o passarsi un capriccio. Esistono lavori online o fisici, che è possibile gestirsi senza stressarsi molto.

Ecco un paio di suggerimenti.

Vendere i propri manufatti online

Esistono diversi portali online dedicati a tutti gli artisti e artigiani di qualunque settore. In questi siti, infatti, è possibile mettere in vendita le proprie creazioni hand-made e allo stesso tempo acquistare i prodotti degli altri che più ci piacciono. Ogni venditore mette online la propria inserzione, con foto e descrizione dell’articolo, ne decide il prezzo e ne calcola le spedizioni. Questo servizio è generalmente gratuito per tutti gli utenti che si registrano.

Lezioni private in presenza e online

Insegnare è il tuo forte? Allora puoi provare a trasmettere il tuo sapere facendo lezioni private ai ragazzi degli istituti e dei licei superiori. Le materie richieste sono le più disparate: da Matematica al Latino, dalla Chimica al Greco. Creato il proprio giro di lezioni, sarà semplice. Durante il lockdown molti insegnanti privati si sono trasferiti sulle piattaforme oppure hanno sperimentato nuovi sistemi che propongono dei video-corsi in determinati ambiti.

Vendere le proprie foto

Ti piace la fotografia? Sei un’appassionato di scatti? Allora non ti accontentare solo dei like sui social. Esistono innumerevoli piattaforme su cui è possibile vendere i propri scatti, sia per chi scatta con lo smartphone, sia per chi scatta con la macchia fotografica.

Testare i software

Su alcuni portali è possibile proporsi come tester per provare nuovi prodotti anche delle marche più importanti.

Partecipare ad una trasmissione TV

Si può partecipare in due modi: far parte del pubblico o essere protagonista un talent o gioco. Molto spesso le grandi case televisive sono a caccia di gente da impiegare all’interno di una trasmissione televisiva. È previsto un rimborso spese (voli, albergo) e a volte anche un gettone di presenza.

Inventare un app

Le app sono il futuro ed è possibile inventarne una pur non avendo grandi conoscenze nel settore. L’importante è avere i contenuti. Con le app è possibile guadagnare, sia tramite opzioni a pagamento, sia tramite percentuali di donwload. Esistono diversi supporti facili da usare.

Vendere libri usati

Un vecchio romanzo che non vi piace più soggiorna da troppo tempo nella vostra libreria? Allora potete metterlo in vendita in svariati modi. Oltre all’innovativo sistema che offre Facebook tramite MarketPlace, potete metterlo in vendita anche su Ebay. Oppure, se volete essere più selettive, potete tentare un annuncio su siti per libri.