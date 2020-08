Inizio scuola in Sicilia nel caos: mancano ancora aule e banchi

Inizio scuola in Sicilia nel caos: mancano ancora i singoli e quasi 500 aule per disporre il distanziamento degli alunni nelle varie classi. Le novità.

Inizio scuola in Sicilia: mancano poche settimane all’inizio dell’anno scolastico, ma sono ancora molte le incertezze riguardo le nuove misure di sicurezza che verranno adottate nelle classi. Nonostante la volontà di riaprire, fortemente difesa dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, i dubbi sono ancora molti.

In Sicilia l’apertura stessa degli istituti scolastici è ancora un dilemma, se si considera che, per rispettare le distanze di sicurezza, si dovrebbero formare circa 35.538 classi. Come riporta il Giornale di Sicilia, quest’ultimo punto risulterebbe problematico poiché, attualmente, mancherebbero quasi 500 aule.

Proprio qualche giorno fa, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aveva fatto intendere, in un’intervista, di non avere ancora alcuna certezza sulla riapertura delle scuole, dichiarando che al momento risulta estremamente difficile poter conciliare il diritto allo studio e il diritto alla salute.

Inizio scuola in Sicilia: mancano aule e banchi

Sarà difficile gestire una situazione tanto delicata, sin dall’inizio dell’anno scolastico. Infatti, è previsto il ritorno di circa 702.434 studenti e 59.645 docenti, il cui ingresso a scuola dovrebbe essere modulato in modo da non creare assembramenti. In ogni caso, quel che è certo è che, al momento, l’Isola si presenta impreparata alla riapertura. Certo è, invece, che “sarà un inizio imperfetto – secondo quanto affermato da Leoluca Orlando, in rappresentanza dell’ Anci – non tutte le scuole avranno tutto ciò che serve”.

Tra gli altri punti che potrebbero trovare la Sicilia impreparata all’avvio dell’anno scolastico, c’è la questione dei banchi. Proprio dal sindaco di Palermo arriva la denuncia sulla mancanza dei banchi singoli nelle scuole siciliane. Infatti, marcherebbero circa 480 mila banchi singoli, anche se questi verranno presto distribuiti in tutte le regioni della Penisola, secondo quanto dichiarato dal commissario Domenico Arcuri. Tuttavia, rimangono molte incertezze sul ritorno a scuola, come l’impiego delle mascherine da parte degli studenti e l’organizzazione dei trasporti pubblici.