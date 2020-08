Stasera in TV: in onda “Tutti pazzi per l’oro” e “Frankenstein Junior”

Ormai, a metà della settimana, non si può rinunciare a un po’ di sano relax a fine giornata, magari godendosi un bel film. Ecco la programmazione TV di oggi, 26 agosto, consigliata dalla redazione di LiveUnict.

Tutti pazzi per l’oro [Mediaset 20, ore 21.05]: Ben “Finn” Finnegan è ossessionato da un’idea fissa: ritrovare la leggendaria e inestimabile “dote della regina”, perduta in mare nel 1715. A questo scopo ha dedicato tutta la sua vita, al punto da mandare a rotoli il matrimonio con Tess. Ma proprio quando quest’ultima sta rifacendosi una vita lavorando sul mega-yacht del miliardario Nigel Honeycutt, Ben trova un indizio importante e convince Nigel a farsi imbarcare. Sulle loro tracce si mette però Moe, l’ex maestro di Ben.

Armageddon: Giudizio finale [Paramount Network, ore 21.10]: per distruggere un enorme meteorite in rotta verso la Terra, è necessario far esplodere, nella profondità delle sue rocce, un ordigno nucleare: gli unici uomini capaci di portare a termine la missione sono un gruppo di trivellatori petroliferi.

Tutto l’amore del mondo [La Cinque, ore 21.10]: Matteo, un ragazzo dal carattere un po’ duro e riluttante all’amore, intraprendere un viaggio nelle città più romantiche del mondo insieme ad alcuni amici. Quando incontra una ragazza, che è esattamente il suo opposto, si innamora e dovrà rimettere in discussione le sue convinzioni.

Frankenstein Junior [Nove, ore 21.25]: celebre parodia del film Frankenstein basato sul romanzo di Mary Shelley. Victor Von Frankenstein, dopo la sua morte, lascia in eredità a suo nipote Frederick, tutto ciò che possiede. Frederick non sa se accettare e nel dubbio decide di recarsi al castello dello zio, dove ritrovando un vecchio esperimento del nonno, e provando per curiosità a verificare la sua veridicità, crea uno strano mostro, dalla bontà infinita!