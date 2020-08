Stasera in TV: “The Warriors Gate” e “Battiti Live”

Inizia l'ultima settimana di agosto: si riprende lentamente la vita di ogni giorno, seppur affaticati dal caldo. Quale miglior modo di iniziarla, nella frescura delle proprie case, se non godendosi un buon film?

Windstorm – Contro ogni regola [Canale 5, ore 21.21]: Mika e lo stallone Windstorm tornano nel secondo capitolo della serie. La giovane vuol vincere una gara d’ippica per salvare la sua fattoria dalla bancarotta, ma Windstorm sparisce nel nulla;

The Warriors Gate [Mediaset, ore 21.04]: Jack è un adolescente timido, deriso dai compagni di classe, che vive solamente con la madre, quest’ultima con difficoltà finanziarie enormi. Per sfuggire alla vita di ogni giorno, il ragazzo si rifugia nei videogames. Ma una volta donatagli una misteriosa scatola cinese, Jack si trova nell’antica Cina;

Out of Time [Rete 4, ore 21.27]: Denzel Washington ed Eva Mendes sono i protagonisti di un thriller dai ritmi serrati. Un capo della polizia viene accusato di omicidio: dovrà fare tutto il possibile per ripulire il suo nome senza venir catturato;

Battiti Live [Italia 1, ore 21.20]: in alternativa ad un buon film, si può scegliere di passare la serata all’insegna della musica. Battiti Live porta sul palco gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale.