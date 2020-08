Stasera in TV: in onda “Suffragette” e “New Moon”

Martedì sera a casa sul divano e zero voglia di uscire: i film e i programmi tv però non mancano e non c'è il rischio di annoiarsi. Ecco i nostri consigli.

Un paese quasi perfetto [Rai1, ore 21.25]: Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico (Silvio Orlando) non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada a buon fine. Però la prima cosa da fare è trovare un medico e fortuna vuole che si imbattano in Gianluca Terragni (Fabio Volo), rampante chirurgo estetico milanese. La seconda cosa, ben più complicata, sarà convincerlo a restare.

Morto Stalin se ne fa un altro [Rai3, ore 21.20]: Quando uno dei peggiori dittatori della storia, Stalin, muore nel 1953, i suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese.

La vera storia di Jack lo squartatore [Rai4, ore 21.19]: Londra, 1888. Nelle strade del quartiere di Whitechapel, Jack lo Squartatore si aggira di notte uccidendo e sventrando le prostitute. Sulle sue tracce, oltre all’intera polizia londinese, c’è l’ispettore Frederick George Abberline l’unico che capisce subito che i delitti sono preceduti da una meticolosa e scrupolosa messa in scena. George osservando la scena del delitto si rende conto che l’assassino ha un incredibile sangue freddo. Il poliziotto, intuitivo e visionario, cerca di ricostruire il profilo di Jack anche grazie all’aiuto della prostituta Mary Kelly.

New Moon [La5, ore 21.10]: in onda il secondo capitolo dell’adattamento cinematografico della saga di Twilight, scritta da Stephanie Mayer.