The Crown: Netflix svela la data di uscita della 4 stagione [TRAILER]

Netflix svela la data d'uscita della quarta stagione di The Crown: sarà Olivia Colman a interpretare di nuovo la Regina Elisabetta. In scena anche Lady D.

“NEWS: The Crown S4 arrives on 15 November. Gillian Anderson and Emma Corrin join Olivia Colman”: è con questo messaggio e una breve clip che Netflix annuncia, sui propri canali, la data d’uscita della quarta stagione di “The Crown”, la seguitissima serie tv sulla famiglia reale d’Inghilterra.

La serie, che parte dall’incoronazione di Elisabetta, racconta le vicende dei Windsor dal Dopoguerra al nuovo millennio con un’accuratezza e uno stile che non lasciano indifferenti. A interpretare la Regina, nelle prime due stagioni, ci ha pensato la talentuosa Claire Foy. Il ruolo è poi passato, nella terza stagione, nelle mani di Olivia Colman, premio Oscar per Migliore attrice protagonista nel film “La Favorita.

Olivia Colman interpreterà Elisabetta anche nella quarta stagione, che narrerà gli eventi dal 1977 al 1990. Sarà in questa stagione che entrerà in scena la tanto attesa Lady Diana. Il loro matrimonio sarà al centro di questa stagione: lo testimonia la chiusura del trailer con un’immagine di Diana da sola a Buckingham Palace. Non resta quindi che attendere novembre ed altre immagini in anteprima diffuse da Netflix.