Stasera in Tv: in onda “17 Again” e “La Fidèle”

Serata davanti alla TV? Live Unict vi consiglia alcuni programmi e film da vedere stasera, venerdì 21 agosto.

We were young – Destinazione paradiso [Iris, ore 21:00]: legati da più di trent’anni, cinque amici hanno da tempo abbandonato i sogni adolescenziali quando un bel giorno scoprono che il più saggio di loro è disposto a tutto pur di realizzare il suo giro del mondo in barca. Per comprendere cosa ci sia dietro a tale decisione dovranno risvegliare i loro più antichi desideri.

La Fidèle [Rai 4, ore 21:19]: quando Gino incontra Bénédicte, la passione irrompe, totale, incandescente. Lei lavora nell’azienda di famiglia come pilota di auto da corsa. Gigi è, all’apparenza, un ragazzo normale, simpatico, di bella presenza ma nasconde un segreto. Un segreto di quelli che mettono in pericolo la vita di chi li detiene e di chi gli sta intorno. Gino e Bénédicte dovranno quindi combattere contro tutte le avversità, contro la ragione e contro i loro stessi errori al fine di rimanere fedeli al loro amore.

17 Again – Ritorno al Liceo [Italia 1, ore 21:30]: quarantenne in crisi torna diciassettenne per magia con tutti i tragicomici effetti del caso. Protagonista l’attore Zac Efron.

Il burbero [Rete 4, ore 21:27]: Mary vive a New York e fa la cameriera; torna in Italia chiamata dal marito e al suo arrivo lo scopre implicato in affari loschissimi. Si affida a un burbero avvocato (Adriano Celentano) conosciuto in aereo. Lui, suo malgrado, l’aiuta e naturalmente finisce per innamorarsene, ricambiato. L’avvocato e il poco di buono giungono allo scontro finale anche per contendersi la donna.