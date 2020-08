Ville hollywoodiane all’asta: la più cara si trova in Sicilia

Sparse in tutta Italia, si trovano delle splendide ville da sogno: molte di esse, vengono vendute all'asta. Ma dove si trova la villa con la base d'asta più alta?

Cosa hanno in comune una villa hollywoodiana da 5,7 milioni di euro a Panarea ed un monolocale da 40 mila euro alla Maddalena? Sono all’asta. Dall’anno scorso ad oggi, secondo un’analisi realizzata dal Centro studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions, nelle 80 isole minori abitate sono stati 533 i beni all’asta per un valore complessivo di oltre i 210 milioni di euro. In tredici casi si tratta di alberghi, il resto sono ville di lusso.

Le perle sono concentrate tra golfo di Napoli, Sicilia, Sardegna e Toscana. A Ischia si trova una splendida villa singola su due livelli, oltre a terrazzo con vista e giardino di oltre 1.000 mq, all’asta nel periodo del lockdown a una cifra di 1.386.872 euro. Ad Anacapri un altro tesoro con valore base d’asta pari a 728.000 euro, seppur valutato 1.100.000 euro. A Capri invece un gioiello, incastonata nel paesaggio con vista sui Faraglioni da oltre 7 milioni di euro, che a settembre va all’asta partendo da 4.738.500 euro.

La villa più cara si trova in Sicilia

L’affare più caro si trova proprio in Sicilia, a Panarea. È una residenza da cinema valutata 9,5 milioni: base d’asta 5,7 milioni. È disposta su 3 piani con dependance esterna, costruita su una estesa area di oltre 3.200 metri quadrati comprendente terreni per altri 1.300 metri quadri, quasi 5.000 mq totali.

In Sicilia si possono acquistare anche due dammusi, le tipiche abitazioni di Pantelleria: il lotto è da 549mila euro.