Coronavirus Sicilia, focolaio in una casa di riposo del Ragusano: 9 positivi

Coronavirus Sicilia: nuovo focolaio in una casa di riposo del Ragusano, dove si registrano 9 positivi. Nella giornata di ieri, i casi nell'Isola sono stati 39 in tutto.

Nuovo focolaio di Coronavirus in una casa di riposo in Sicilia, a Modica, nel Ragusano. Il primo caso riguarda un anziano, trasferito poi all’ospedale San Marco di Catania. Nella notte, invece, al pre-triage dell’ospedale Maggiore a Modica sono stati registrati ben 9 accessi. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi.

Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell’ospedale ‘Paternò Arezzo‘ a Ragusa e due nell’ospedale ‘Maggiore‘ di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie. I casi sono stati registrati nella giornata di ieri, quando, a fronte di circa 1000 tamponi, in Sicilia sono stati riscontrati 39 positivi al virus. Ancora nella giornata di domenica 16 agosto, inoltre, si registra un ulteriore decesso a causa del Covid, un’anziano nel Catanese.