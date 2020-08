Meteo Sicilia, ondate anomale di calore: l’avviso della Protezione civile

Previste ondate anomale di calore: la Protezione civile diffonde l'allerta per il territorio siciliano.

Si alzano pericolosamente le temperature in Sicilia, dove la Protezione Civile ha diffuso un’importante comunicazione su ondate anomale di calore.

Un bollettino del Centro di Competenza Nazionale della Protezione Civile lancia l’allerta, per il 14 e 15 agosto nel nostro territorio, per ondate anomale di calore di livello 1. Ne da notizia una nota della Protezione Civile Comunale.

Secondo le previsioni de ilmeteo.it, le temperature toccheranno i 40° a Catania così come in altre zone del territorio siciliano. Per questo, si consiglia di evitare di trascorrere fuori le ore più calde della giornata.