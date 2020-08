Meteo Catania, si sfiorano i 40 gradi: i giorni più caldi

Giornate da passare fuori porta quelle della settimana appena iniziata. Caldo però da non sottovalutare dato l'imminente arrivo del caldo africano che dovrebbe arrivare in Sicilia a partire da giorno 20.

Meteo Catania. Sono ottime giornate per andare al mare, un po’ meno per chi torna giusto in questi giorni in città. Grazie all’anticiclone sud tropicale piazzato sul Mediterraneo, il caldo continuerà anche nei prossimi giorni e per tutta la settimana. Sole e temperature sopra la media caratterizzeranno l’avvio della nuova settimana con solo qualche annuvolamento sui rilievi. Più nello specifico, tra martedì e mercoledì ci sarà il passaggio di un blando sistema nuvoloso accompagnato da un temporaneo calo termico, ma dal 20 è prevista una nuova fiammata africana.

Rischio incendi

Proprio in previsione dell’aumento delle temperature massime, il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato per la giornata di oggi un bollettino con allerta incendi per le zone di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa. Mentre nel catanese il livello è di preallerta con pericolosità media. Proprio per questo si invitano i sindaci delle zone interessate ad attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il rischio incendi. Infatti, non si esclude che, viste le previsioni meteo Catania, le temperature possano alzarsi ulteriormente.

Meteo Catania: le previsioni per città e provincia

Per tutta la settimana le temperature medie previste per Catania e dintorni sono comprese fra i 35 e i 36 gradi, con un picco di 38° per la giornata odierna, dove si arriveranno a sfiorare anche i 41 gradi centigradi.

Più nello specifico, per la giornata di domani, martedì 18 agosto, sono previsti picchi massimi di 37°, mercoledì di 34°, giovedì 33°, venerdì e sabato 35°, mentre nella giornata di domenica 23 agosto 2020 si registrerà un aumento delle temperature massime intorno ai 38 gradi. Il picco domenicale sarà determinato dalle alte pressioni presenti sul litorale tirrenico e sull’Appennino, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Le minime, per tutta la settimana, si aggireranno intoro ai 23° con un massimo di 28° nella giornata di oggi.

Le giornate sono quindi ideali per organizzare vacanze e gite fuori porta. Tenendo però sempre in stretta considerazione il rischio di ondate di calore e le possibile ripercussioni sulla salute.