Meteo Sicilia, arriva il caldo africano: previsti oltre 40°

Afa e umidità ritornano in Italia: picco delle temperature tra venerdì e sabato. Fino a 42° in Sicilia.

Nei prossimi giorni, le temperature sfioreranno i 42° gradi in Sicilia. L’anticlone africano manderà ondate d’aria calda provenienti dal Sahara, provocando un’impennata delle temperature. È Previsto tempo soleggiato ad eccezione di rari temporali pomeridiani sulle Alpi.

Ma non saranno le piogge le vere protagoniste dell’ondata di caldo: saranno le temperature a tenere banco. Clima umido e temperature alle stelle saranno i protagonisti dei prossimi giorni.

In questi giorni si prevedono temperature record: tra venerdì e sabato, 37-38° C al Nord ( Mantova, Verona, Bologna, Ferrara) e al Centro ( Toscana ed Umbria), per terminare con i 40-42° delle Isole.

I consigli del Ministero

In un opuscolo disponibile sul web, Il Ministero della Salute elabora i “Consigli generali per affrontare il gran caldo senza rischi per la salute”, con l’obiettivo di:

limitare l’esposizione alle alte temperature;

facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione ;

ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

Il decalogo del Ministero propone dieci semplici regole da seguire: