Meteo Sicilia, ancora caldo e rischio incendi: l’allerta della Protezione civile

La giornata odiera del 21 agosto potrebbe essere molto calda e aumentare la probabilità di sviluppare incendi. La Protezione Civile ha annunciato uno stato di preallerta media.

Meteo Sicilia: la giornata di oggi potrebbe essere una delle più calde di questa stagione estiva. Infatti sono previste ondate di calore con l’aumento del rischio incendi. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Sicilia corre subito ai ripari e ha annunciato lo stato di pre-allerta media in tutte le province dell’isola, in particolar modo a Messina e a Palermo, dove sono previsti tra i 35 e i 37 gradi e sono state inserite nella fascia di livello 1 a rischio ondate di calore.

La Protezione Civile raccomando al massima attenzione, dato che le alte temperature potrebbero protrarsi almeno per le prossime ventiquattro ore. Il numero verde SORIS della Sala Operativa resta attivo ai cittadini per chiedere maggiori informazioni. È possibile contattare la Sala Operativa al numero 800 404040.