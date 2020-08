Coronavirus Sicilia, oggi 29 nuovi positivi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: oggi 29 nuovi contagi in tutta l'Isola. Cresce la preoccupazione per chi rientra dall'estero. Anche in Italia aumentano i positivi.

Coronavirus Sicilia: contagi in risalita in tutta Italia nella giornata di oggi, 12 agosto 2020. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, si registrano oggi 481 i nuovi casi e 10 morti. In Sicilia, la situazione sembra rimanere stabile con 29 nuovi positivi.

Sono attualmente 43 i ricoverati con sintomi, 6 in terapia intensiva e 513 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. In totale, gli attuali positivo sono 562.

Preoccupa, nel frattempo, la situazione contagi per chi rientra dall’estero: di poco fa la notizia di 5 giovani rientrati da Malta nel ragusano. In questo momento, inoltre, sarebbe in corso un vertice per fare il punto su chi torna da altri paesi e sull’apertura delle discoteche. Si attendono aggiornamenti.