Coronavirus nel mondo: record di positivi, raggiunti i 20 milioni

Continuano a crescere i nuovi casi di Coronavirus nel mondo. Vediamo gli ultimi dati aggiornati alla giornata di ieri.

Non si ferma, purtroppo, l’impennata di contagi da Coronavirus nel mondo, dove la pandemia continua a causare decessi e a determinare una grave crisi sanitaria ed economica. Dall’inizio della pandemia, i positivi hanno superato quota 20 milioni, dati che emergono dall’ultimo bollettino aggiornato della John Hopkins University.

La distribuzione nel mondo

A fare registrare il più alto numero di pazienti positivi sono gli Stati Uniti, che contano attualmente 5.092.400 casi totali e più di 160 mila decessi. Per questa ragione l’amministrazione Trump starebbe valutando l’ipotesi di bloccare il rientro in patria di cittadini e residenti in Usa, se sospettati di essere positivi al Covid-19.

Continua a peggiorare, inoltre, anche la situazione in Brasile, dove si contano oltre tre milioni di casi dall’inizio dell’emergenza, di cui 577.390 attualmente attivi e oltre cento mila decessi in totale. Segue sul podio dei Paesi esteri più colpiti dalla diffusione del Coronavirus, l‘India, che registra 2.268.675 casi totali, di cui oltre 600 mila quelli attivi e oltre due milioni di vittime per complicanze da Covid-19. A oggi, inoltre, sono le vittime in tutto il mondo sono 736.161.

Si conferma la seconda ondata di contagi, invece, in Europa, dove i positivi sono tornati a crescere in gran numero. In Germania, ad esempio, in sole 24 ore si sono raggiunti 436 contagi, portando a mille la quota di nuovi positivi degli ultimi giorni.