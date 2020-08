Scuola, pronte linee guida per settembre: ecco come sarà

Ad un mese dall'inizio della scuola, il Ministero dell'Istruzione pubblica le linee guida per la Didattica digitale integrata: il testo indica eventuali orari e modalità didattiche.

Scuola: settembre, così apparentemente lontano, è in realtà quasi alle porte. Tale mese trascinerà con sé come sempre l’inizio delle lezioni ma nulla apparirà definitivamente certo come negli scorsi anni. Alunni, genitori ed insegnanti si interrogano sull’aspetto che la scuola italiana assumerà dopo l’emergenza sanitaria.

La didattica digitale verrà completamente accantonata? Orari e strumenti rimarranno immutati? Tali punti vengono chiariti dalle linee guida pubblicate recentemente dal Ministero dell’Istruzione.

La didattica digitale integrata

Secondo quanto indicato all’interno del documento, la didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, sarà rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

Tuttavia, in caso di nuovo lockdown, essa verrà nuovamente applicata agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nello stesso testo.

Gli orari delle lezioni