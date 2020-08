Concorso scuola, presentate oltre 76mila domande: ecco dove

Concorso scuola: presentate oltre 76 mila domande per il concorso ordinario infanzia e primaria e secondaria di I e II grado. Ecco tutti i dati.

Si sono chiusi il 31 luglio scorso i tempi utili per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso scuola ordinario di infanzia e primaria e secondaria di I e II grado. Secondo i dati comunicati dal MIUR, sono state presentate oltre 76mila domande di partecipazione per l’infanzia e la primaria e più di 430mila per la secondaria di I e II grado.

Il commento di Azzolina

“La domanda di partecipazione è molto alta – ha spiegato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina –. Un dato facilmente spiegabile: c’era molta attesa perché da troppo tempo i concorsi si svolgono a singhiozzo. Dobbiamo fare in modo che, per il futuro, ci sia una migliore programmazione: in un Paese normale i concorsi debbono svolgersi al massimo ogni due anni. Anche per questo, come Governo, abbiamo voluto con forza far ripartire la macchina concorsuale, bandendo 78mila posti fra infanzia, primaria e scuole secondarie. Ma dobbiamo guardare oltre, dando certezza a chi insegna da precario sul suo futuro lavorativo e a chi vuol cominciare a insegnare sul percorso da seguire”.

Un mestiere che deve tornare a diventare appetibile per i giovani studiosi: “L’insegnamento – conclude la Azzolina – deve tornare ad essere una professione attrattiva e rispettata. Dobbiamo pagare di più i nostri insegnanti e creare percorsi certi per arrivare in cattedra. Invertendo anche alcune tendenze, come quella che vede pochi uomini avvicinarsi all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, come ci dicono i dati sulle domande di partecipazione”.

Concorso scuola: i dati su infanzia e primaria

Il maggior numero di candidati che hanno presentato domanda per l’infanzia e la primaria provengono dal Sud. Nello specifico la Sicilia è in testa con 9.116 domande, seguono Lombardia (8.366) e Campania (8.151). In totale sono state presentate 76.757 domande, di cui la stragrande maggioranza è di sesso femminile (il 96%). I posti disponibili a bando sono 12.863. Le regioni invece per le quali sono state presentate più domande di partecipazione sono la Lombardia (12.149), il Lazio (9.868) e la Toscana (8.114).

Concorso scuola: i dati su secondaria I e II grado

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono state inoltrate 430.585 domande, il 64% dei candidati è di sesso femminile, il 36% di sesso maschile. I posti a bando disponibile sono 33.000. Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (62.580), il Lazio (52.882) e la Campania (49.213).

Ancora il Sud in testa riguardo ai numeri dei candidati (il 57,6%), seguito dal Nord (23,9%) e dal Centro (18,4%). Guardando alle singole regioni, il maggior numero di candidati proviene dalla Campania (79.116, il 18,4%), dalla Sicilia (58.933, il 13,7%), dalla Puglia (39.819, il 9,2%).