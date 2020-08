Nuovi banchi a scuola: ecco come funzioneranno [VIDEO]

I nuovi banchi, al centro di moltissime critiche, permetteranno di svolgere le attività didattiche, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.

Il ritorno a scuola di settembre sarà costellato di novità. La scuola non sarà più come si ricordava, a cominciare dai banchi. Ecco come funzioneranno i nuovi banchi singoli e come si svolgeranno le attività didattiche, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.

I nuovi banchi, ha spiegato la ministra Azzolina, consentiranno un migliore sfruttamento degli spazi, soprattutto per quegli edifici scolastici che non possiedono spazi troppo estesi per lo svolgimento delle attività didattiche. Oltre ad ottimizzare lo spazio, le rotelle e la possibilità di spostarsi consentiranno agli studenti di mantenere la distanza di un metro. Bisognerà, sì, dire addio al compagno di banco, in compenso si guadagneranno diversi metri.

I nuovi banchi sono studiati per consentire agli studenti di poggiare comodamente, oltre a libri e quaderni, anche PC e zaini, e di muoversi all’interno del perimetro della classe.