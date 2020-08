Esame avvocato 2019: oggi i risultati per la Corte di Appello di Catania

Oggi la pubblicazione dei risultati delle prove scritte per l'esame di avvocato della sessione del 2019, per la Corte d'Appello di Catania.

Esame avvocato 2019 – Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Corte d’Appello di Catania: oggi, martedì 4 agosto 2020, verranno pubblicati gli esiti delle prove scritte per l’esame di avvocato della sessione 2019.

I risultati ufficiali verranno pubblicati – dopo l’apertura dei plichi – entro stasera, a completamento di tutti i lavori e dopo le verifiche di rito seguirà e-mail, con conseguente visualizzazione dei voti nell’applicazione degli esami avvocato, nella pagina riservata del candidato. Segue l’estrazione – sempre in giornata – della lettera per l’inizio delle prove orali dell’esame di avvocato, che si svolgeranno in due appelli: il primo per l’11 settembre 2020 e il secondo per il 16 ottobre 2020.

Ricordiamo che gli aspiranti avvocati ha svolto un primo scritto che consiste nella redazione di un parere di diritto civile a scelta tra le due tracce fornite; un secondo scritto, con un parere di diritto penale sempre a scelta tra due tracce che vengono comunicate ai candidati ed infine, un ultimo scritto nel quale i candidati si sono occupati di redigere un atto su una materia a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo.

Esame avvocato 2019: come richiedere le copie degli elaborati

Le copie degli elaborati potranno essere richieste, con il modello scaricabile dal sito della Corte di appello di Catania, esclusivamente tramite posta ordinaria o raccomandata, allegando le relative marche. Nel caso in cui venga introdotto (nuova forma di pagamento delle marche) e venga effettuato il pagamento alternativo delle marche (mediante mod. F-23 o 24), la richiesta potrà essere trasmessa anche a mezzo mail.

Esame avvocato 2019: quando verranno evase le richieste

Le richieste verranno evase a decorrere dall’1 settembre (mediante trasmissione e-mail ai candidati), dando precedenza a quelle dei candidati prenotati per il primo appello o trasmesse per posta e via e-mail, rispetto a quelle eventualmente presentate personalmente (comunque dall’1 settembre).