Aci Castello, incendio alla riviera dei Ciclopi: fiamme di natura dolosa

Incendio ad Aci Castello, nella riviera dei Ciclopi. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno richiesto anche l'impiego di un elicottero per domare le fiamme.

Ancora incendi sulla Sicilia. Dopo le fiamme che hanno colpito Piazza Armerina nel fine settimana, a essere colpita da roghi di origine dolosa è la riviera dei Ciclopi, ad Aci Castello. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 di stamattina e uomini del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco sono in azione in c.da Terreforti per domare le fiamme.

Sul posto si sono recati anche la polizia locale avvisata la Sala Operativa del Corpo Forestale e la pattuglia operativa del Distaccamento Forestale di Catania, coordinando le operazioni di spegnimento. Inoltre, è stato necessario l’intervento di alcune autobotti dei Vigili del fuoco e la CT 40 del Corpo Forestale.

Un ulteriore fatto di difficoltà nel domare le fiamme è stato dato dalla presenza di numerose villette nella zona, che ha reso necessario l’impiego di un elicottero per spegnere le fiamme dall’alto, effettuando 30 lanci. L’incendio, affermano gli uomini intervenuti sul posto, è quasi di certo di origine dolosa.