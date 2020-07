Stasera in TV: “Pallottole cinesi” e “Sorvegliato speciale”

Commedie hollywoodiane, film d'azione, show televisivi e pellicole storiche: il meglio della programmazione in TV oggi 31 luglio 2020.

Pallottole cinesi [20 Mediaset, 21:04]: Film d’azione degli anni 2000 con Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu e Roger Yuan. La Principessa Pei Pei è stata rapita dalla Città Proibita. L’imperatore invia tre delle sue più valorose guardie nel Far West per consegnare un riscatto in oro ai rapitori. Chon Wang non è tra questi ma riesce ad accodarsi al gruppo, portando i bagagli dello zio, interprete della spedizione. Mentre attraversano in treno il deserto del Nevada, i cinesi sono assaliti da alcuni rapinatori capeggiati da Roy O’Bannon. Chon però fa perdere il bottino ai ladri che, per tutta risposta, lo abbandonano in mezzo al deserto.

I migliori anni [Rai 1, 21:25]: Rimontaggio delle 8 puntate con il meglio di tutte e 8 le edizioni de “I Migliori Anni”. Rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

La grande storia [Rai 3, 21:20]: Gli Stati Uniti vietano a reporter e giornalisti l’accesso alla zona di guerra. Parlano di “bombardamenti chirurgici” e di “guerra intelligente”, la cruda realtà di sangue e morte non deve essere mostrata. Saddam Hussein permette a Peter Arnett della CNN di restare in Iraq, ma sotto controllo. Le sue saranno le uniche immagini del bombardamento su Bagdad, dell’uccisione di migliaia di civili. Una guerra combattuta anche a colpi di propaganda, con notizie false, accuse reciproche.

Cake star pasticcerie in sfida [Real Time, 21:20]: Damiano Carrara e Katia Follesa ci porteranno alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia! A colpi di fruste e sac à poche, chi si aggiudicherà il titolo di Miglior Pasticcere della puntata?

Man in the Dark [Rai 4, 21:21]: Orror del 2016. Tre ragazzi si introducono nella casa di un uomo cieco per commettere un crimine. Considerando le condizioni del padrone di casa i giovani sono convinti che si tratterà di una passeggiata, ma le cose non andranno come previsto.

Sorvegliato speciale [Rete 4, 21:27]: Film con Sylvester Stallone del 1989. Drumgoole è il direttore del carcere in cui è detenuto Frank Leone che è arrivato quasi al termine della pena. Drumgoole nutre un odio terribile per Leone che gli ha rovinato la carriera per una precedente evasione. Il funzionario aizza contro Leone i peggiori soggetti del penitenziario e fa ricorso ai metodi più barbari per indurlo a tentare nuovamente la fuga e avere così il destro per ucciderlo.