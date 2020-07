Boris, c’è la conferma ufficiale: si lavora alla quarta stagione

Arriva la conferma ufficiale: il cast di Boris, amatissimo dal pubblico e rilanciato da Netflix, sta lavorando per una quarta stagione.

Dopo essere sbarcata su Netflix, la serie tv Boris, uscita in italia nel 2007 e fermatasi nel 2010, sembra avere un proseguimento. Proprio ieri al Cinema America di Roma è arrivato un barlume di speranza per i fan della serie. Durante l’evento “Il cinema in piazza”, organizzato dallo stesso Cinema America, nella serata per ricordare Mattia Torre, sceneggiatore dell’omonima serie prematuramente scomparso l’anno scorso, erano presenti Luca Vendruscolo, uno dei due sceneggiatori, e gli attori del cast, Alessandro Tiberi, Andrea Sartoretti e Massimo De Lorenzo.

Alla domanda “Come rispondereste ad una nuova serie di Boris”, l’attore Andrea Sartoretti ha risposto così: “Credo che ci sia un semino“. Poi ha preso la parola lo sceneggiatore Vendruscolo: “Abbiamo deciso di provarci molto seriamente – ha aggiunto -. Sarà una cosa fatta in ricordo di Mattia Torre; il principale ostacolo per fare qualunque ulteriore incarnazione di Boris è che al tavolo manca una gamba molto importante. Se avremo la sensazione di fare qualcosa in modo che Mattia da lassù non ci sputi in faccia, allora sì, lo realizzeremo, spero“.